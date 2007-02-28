Распутина отдала дочь в детский сад

Певице Маше Распутиной надоели изматывающие поиски нянечек для ее 6-летней дочки Маши Захаровой Из-за того что они не соответствовали требованиям певицы, она выгнала с работы несколько человек. И в конце концов пришла к простому решению - отдать дочку в детский сад, тем более что ей совсем скоро идти в школу, пишет газета «Жизнь». - Мы отдали Машу в подготовительную группу детского сада первой московской гимназии, - рассказала певица. - Нам нравится, что там разносторонний подход к развитию детей: они и поют, и танцуют, и изучают азы различных наук. Думаю, что после этого Маше будет легко учиться.