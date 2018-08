Бритни Спирс поставили диагноз

Согласно выводу врачей, певица страдает не от алко- и наркопроблем, а от послеродовой депрессии. С момента рождения ее второго сына прошло уже четыре месяца, а по-настоящему Бритнии Спирс (Britney Spears) "накрыло" только сейчас. Источники, имеющие доступ к клинике Promises в Малибу, где лечится Бритни, сообщили, что, по мнению докторов, у певицы ярко выраженная постродовая депрессия и душевное расстройство. А ее алкоэксперименты - это всего лишь способ заглушить душевную боль, которую она испытывает. В клинике певица пройдет 30-дневный курс реабилитации. Источник издания TMZ рассказал, что Бритни читает книгу актрисы Брук Шилдс (Brooke Shields) "Пошел дождь" (Down Came the Rain), в которой та описывает свою борьбу с постродовой депрессией. И другие знаменитости готовы прийти на помощь Спирс. Например, актер Дэниел Болдуин (Daniel Baldwin) специально приехал в минувшие выходные в Promises, чтобы навестить и поддержать Бритни. Он оставил ей свой номер и попросил звонить, "если будет плохо". Когда-то Дэниел долго и мучительно боролся с кокаиновой зависимостью. Так, может, он знает о Брит еще что-то кроме "постродового" диагноза? Между тем, не все настроены к певице так радушно. Недобрые люди уже вовсю наживаются на горе 25-летней матери двоих детей. На аукционе eBay продаются новые лысые куклы Бритни Спирс. В упаковку вложены две игрушечные газеты с фото, где Брит состригает свои волосы. А на коробке угрожающая надпись: НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Кукла стоит около $84. Приезжал к своей бывшей супруге и Кевин Федерлайн (Kevin Federline). Он приехал к Бритни в пятницу, 23 февраля, и пробыл в центре около полутора часов. Как сообщает издание People, Кевин принес с собой что-то из еды. После того, как Кевин уехал, Бритни отправилась покурить, она улыбалась и разговаривала со своей новой подругой-ровесницей, которая тоже проходит курс реабилитации. Сейчас самая большая проблема в их отношениях - это "раздел" детей. Кевин было попытался, пользуясь ситуацией, добиться через суд полной опеки над их двумя сыновьями. Тогда Бритни во второй раз сбежала из клиники, и возвращать ее пришлось почти "всем миром". Бритни разрешается видеть детей. И они не заставили себя ждать: 25 февраля певицу посетила ее родная мать, взяв с собой обоих малышей - Шона Престона и Джейдена Джеймса. Все трое оставались с Бритни в течение почти двух часов, после этого детей отвезли обратно в дом Кевина. По слухам, супруги договорились, что дети останутся с Кевином, пока Бритни будет проходить полный курс реабилитации в клинике. Программа продлится от 30 до 45 дней. Если Бритни не найдет в себе силы долечиться, она может потерять опеку над детьми. Пока внеочередные слушания по иску Федерлайна об опеке над их двумя детьми отменены. А пока Бритни прозябает в клинике на ее виртуальном фронте наметилось какое-то движение. Официальный сайт певицы BritneySpears.com повесил красивую картинку и закрылся на реконструкцию. Возможно, дней через 30 мы увидим не только новый сайт, но и новую Бритни Спирс.