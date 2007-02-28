Беременная Дроздова вышла в свет

Известная актриса Ольга Дроздова, находящаяся на третьем месяце беременности, неосмотрительно нарушила щадящий режим, предписанный ей врачами, и приехала на день рождения Николая Расторгуева Взяв вынужденный отпуск в театре «Современник», звезда тем не менее решила не отказываться от посещения светских мероприятий, сообщает «Твой ДЕНЬ». Тщательно скрывая в течение нескольких месяцев свое интересное положение от посторонних глаз, Ольга Дроздова появилась на дне рождения лидера группы «Любэ» со своим мужем Дмитрием Певцовым. Актер окружает супругу такой заботой, что в театре «Школа драматического искусства», где проходили торжества по поводу юбилея, гости не переставали умиляться его нежности. Дмитрий осторожно взял Ольгу за руку, когда она сняла объемную шубу, открыв живот, и повел в банкетный зал. Заняв свое место рядом с именинником, Дроздова попросила стакан воды - любящий муж моментально нашел официанта и попросил выполнить просьбу. Весь вечер актер выполнял любую прихоть жены, стараясь обеспечить ей максимальный комфорт. Под финал празднества Певцов позволил Ольге сделать несколько глотков красного вина. Будущая мама не смогла устоять перед благородным напитком, и Дима не стал отговаривать ее, зная, что красное вино полезно беременным в разумном количестве. Пока Ольга слушала гостей, произносящих тосты за именинника, Дмитрий не сводил с нее ни на секунду глаз. А когда она решила встать, подбежал к ее стулу и подал руку. На банкете звездная чета пробыла около двух часов, после чего, сославшись на интересное положение Дроздовой, супруги извинились и покинули торжество.