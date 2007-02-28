В Украине началось Евроненавидение

Пару дней назад состав учавствующих в конкурсе Евровидение-2007 от Украины немного изменился. Из списка выбыло "молодое дарование с улицы" Виталий Козловский. Решение не принимать участие в финальном отборе претендентов, который намечен на 9 марта, исходило не от самого певца, а от его продюссера Игоря Кондратюка. Информация об этом появилась на официальном сайте Козловского. Продюсер Виталия убежден, что сумирование голосов жюри канала УТ-1 и телезрителей можно назвать бессмысленным. "Во-первых, восьмерку финалистов составляют известные исполнители, и члены жюри должны знать артистов, их творчество, и на основании этого формировать свою оценку из понимания каждого из участников конкурса Евровидение-2007", обходясь без помощи телезрителей, - аргументировал свое решение Игорь Кондратюк. "Во-вторых, в любом случае последнее слово за жюри, а это значит, что изначально мнение телезрителей является второстепенным. Поэтому сколько бы голосов не набрал Виталий - это не будет гарантировать его поездку в Хельсинки. Зачем тогда поклонники Козловского будут тратить бессмысленно свои деньги на голосование?", - объяснил продюссер и добавил: " На сэкономленные средства будет логичнее, например, заняться созданием нового альбома Виталия Козловского, выход которого запланирован на осень этого года. Или на эти же средства можно послаться смску за певца в другом каком-нибудь проекте." А напоследок Кондратюк предложил либо расшириться состав жюри, либо изменить его на другой. "А телезрители в данном случае абсолютно ни к чему", - добавил продюсер. Подобные скандалы вокруг Евровидения - не редкость для Украины. Когда конкурс проводился в Киеве в 2005 году от страны-организатора на конкурс попала "оранжево-революционная" группа Грынджолы, которую, как были уверены многие музыканты и общественность, "протолкнул" тогдашний вице-премьер по гуманитарным вопросам Николай Томенко. Из-за этого из конкурса вылетела лидерующая поп-певица Ани Лорак - кажется, она до сих пор держит обиду. Однако все это не пугает других потенциальных участников Евровидения от Украины. Например, девичий дуэт НеАнгелы для "тренировок" перед Евровидением призвал на помощь солдат парадного президентского подразделения. В мужской день - 23 февраля руководство полка пригласило выступить перед солдатами сексапильных девушек. И те с радостью согласились спеть и станцевать перед «лицом» украинской армии. Тем временем, еще один претендент - некий Василий Бондарчук, за раскрутку которого взялась Ирина Билык, активно готовится к отбору. В минувшую пятницу певица сняла совместный с юным исполнителем клип - тот самый "Напополам", о котором мы уже писали. Процессом съемки клипа руководил ныне очень популярный Алан Бадоев. "Это видео своеобразно стилизировано под глянец, в котором артисты полностью отдалились от себя, изображая пластиковых человечков, марионеток", - раскрыл секрет своей работы режиссер клипа. Чтобы воплотить задумку в жизнь, моделей массовки обернули в целофан. Даже прически были сделаны из пакетов. Декорации действа должны были окунуть зрителя клипа в мир глянцевого мегаполиса. Новичку Бондарчуку как-то особенно меняться для клипа не пришлось. А вот Билык подстригли. Певица поведала журналистам, что мечтает не только снять клип, но и отдохнуть "напополам" с Бондарчуком в Италии. "Но до этого еще дожить надо. А пока у меня уйма работы: и в "Танцах" победить, и альбом записать, клип этот доснимать...", - объяснила Ирина. "Еще хочу, чтобы в Украине появился новый дуэт. Хочу, чтобы Бондарчука любили. Он - талантливый, наивный. А я, как "мать попсы" хотела бы чтобы он и дальше существовал!", - добавила Билык. А вот на вопрос журналистов, есть ли между певицей и начинающей звездой что-то наподобие романа, Ирина Билык ответила:" Нет, ничего личного. Но разве кто-то поверить этому?" Между тем, не одна Билык взялась за создание клипов в эти уходящие зимние деньки. В конце прошлой недели клипы снимались для Таисии Повалий, Андрея Кравчука и группы "Авиатор". Если ничего не изменится, то 9 марта за право представлять Украину на Евровидении будут бороться Верка Сердючка (Андрей Данилко в образе), Евгения Власова, группа "Авиатор" и дуэт "Не Ангелы", Василий Бондарчук, Годо и Елена Гребенюк.