Пэрис готова показать класс

Общественность с ужасом ждет окончания "года одиночества Пэрис Хилтон". Пэрис Хилтон (Paris Hilton) заявила, что через месяц закончится ее год одиночества. 11 месяцев назад она пообещала друзьям, что целый год будет оставаться совершенно одна, без каких-либо мужчин. Знаете, если это называется без мужчин, неловко думать, что же такое для Пэрис - с ними плотно общаться. Приходится только предположить, что ждет мир новостей, если она через месяц соберется пуститься во все тяжкие. А пока Пэри Хилтон и ее официальный жених Ставрос (Stavros Niarchos) проводят время, слегка напоминая со стороны идеальную пару.