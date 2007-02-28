Инопланетяне прилетели на концерт Пугачевой

В жизнь известного поэта-песенника не раз вмешивались сверхъестественные силы. Илья Резник и Алла Пугачева связаны между собой телепатией. В жизни Ильи было много необычного - и телепатия, и даже встречи с НЛО, пишет газета «Жизнь». - У Аллы был сольный концерт, она пела несколько моих новых песен. Чтобы послушать, как они будут звучать, я поднялся на 52-й ряд и сел на верхотуре. Для Аллы я был маленьким пятнышком, она не могла видеть меня в зале. Когда она запела песню «И в этом вся моя вина», я машинально начал про себя петь ее вместе с ней. После первого припева понял, что не помню слова… И Алла вдруг тоже, синхронно со мной, забывает слова второго куплета! После концерта я зашел в гримерку, и она, ничего не спрашивая, сказала: «Илюшка, больше не сиди на верхотуре во время моего выступления. Жди меня лучше за кулисами…» Похожий случай был в Ижевске на гастролях. В зале собралось около 50 тысяч человек. Резник пел две песни и читал «Посвящение». Там есть строки - «...и вдохновенно выйдет к нам любимая актриса». - Я решил заменить «любимая» на «великая», - говорит Илья. - И вот читаю это стихотворение, подхожу к концу, хочу сказать «великая актриса» и говорю «любимая актриса»! Вечером мы все собрались в особняке, Алла сидела напротив меня. Посмотрела и спросила: «Илюша! Ты ведь хотел сказать «великая актриса», а не «любимая»?» В тот момент я просто обмер… Я ведь ей не говорил, что решил заменить это слово… - В Ижевске был и такой случай. Мы остановились в огромном особняке. Ночью Алла постучалась ко мне в комнату и сказала: «Илюшка, давай выйдем на балкон…» Мы вышли. - Ты ничего не слышал? - спросила меня Алла. - Нет, ничего,- ответил я, - а что? - Только что были какие-то шумы, треск… Очень необычные звуки… откуда-то оттуда! - и показывает рукой откуда. Наутро я спросил у майора ГАИ, который отвечал за нашу безопасность: «Саш, ночью ничего странного не происходило?» И он отвечает: «Происходило… Здесь огненный шар видели. Он пролетал в ту сторону» - и показывает в сторону нашего особняка. У меня просто все похолодело внутри! И все-таки Илье и Алле довелось своими глазами увидеть непознанное. - Мы возвращались с концерта в четырех машинах: я, Алла, еще несколько человек… И тут мы увидели в небе огненный шар бледно-розового цвета. Остановились. Он висел над нами минут восемь. А потом резко и быстро улетел. Мы еще шутили, что инопланетяне на концерт Пугачевой прилетали.