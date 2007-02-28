Муж Хлебниковой кинул Пригожина на $500 тысяч

28 февраля 2007, 12:48

Два с лишним года назад к нам обратился сотрудник нефтяной компании «Гранд» и пожаловался на мужа певицы Марины Хлебниковой - гендиректора звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс» Михаила Майданича. Якобы в бытность руководителем хозяйственного фонда МВД России он задолжал их компании за бензин более $100 тысяч и с тех пор от них скрывается. После выхода публикации Майданич сразу же нашелся и заявил, что это дезинформация и компания «Гранд» никаких претензий к нему не имеет. В его защиту также выступил муж Валерии Иосиф Пригожин, у которого тогда был с ним совместный бизнес - магазин «Фабрика развлечений». Увы, оказалось, что инцидент с компанией «Гранд» отнюдь не был недоразумением. - А Михаил Игоревич не работает у нас еще с осени 2005 года, - огорошили нас сотрудники «Граммофона». - К тому времени нашим акционером стал президент компании «CD-Land» Юрий Цейтлин, и функции генерального директора фактически начал выполнять он. Майданич числился гендиректором только номинально. А когда мы переехали в новый офис, он и вовсе куда-то пропал. Потом в поисках Майданича к нам периодически обращались разные люди, у которых были к нему материальные претензии. Самое смешное, что одним из пострадавших от Майданича оказался Иосиф Пригожин, так рьяно защищавший его во время разборок с компанией «Гранд». Вместе с мужем Валерии пострадали также «МДМ-Банк» и еще несколько серьезных структур, имевших неосторожность вложить деньги в «Фабрику развлечений». - Когда Майданич нас всех кинул, я долго вспоминал ту вашу публикацию, - признался Иосиф Игоревич. - К сожалению, вы оказались абсолютно правы насчет этого парня. Я-то его тогда знать не знал. Он пришел по рекомендации от уважаемых людей. И наши акционеры решили взять его в долю. Мой голос там был не самый главный. Мне принадлежало всего 15 процентов. И я при всем желании не мог пойти против большинства. В итоге Майданич всех кинул и пропал. Вместе с ним исчезли огромные деньги. Его до сих пор многие ищут. А я вычеркнул его из своей жизни. Зачем тратить нервы и время?! Ну попал я на 500 штук баксов. Сам виноват. В отличие от мужа Валерии другие обманутые Майданичем партнеры не смирились. В частности, в прошлом году в ОБЭП ЗАО Москвы поступило заявление от председателя правления ООО «РМБ-Лизинг», у которого принадлежащее Майданичу ООО «Страйт» по нескольким договорам брало в аренду игровые автоматы. - Прежде чем заключать с кем-либо договоры, мы тщательно проверяем наших клиентов, - пояснил нам юрисконсульт «РМБ-Лизинг» Иван Нефедов. - Г-н Майданич не вызвал у нас никаких подозрений. И почти в течение года он исправно выплачивал по договорам лизинговые платежи. Правда, по его инициативе, время аренды игровых автоматов продлялось, и увеличивалась итоговая сумма. А когда она стала достаточно внушительной, Майданич перестал платить. В соответствии с условиями договоров мы предприняли меры по изъятию у него наших автоматов, однако обнаружилось, что они в оговоренном месте эксплуатации отсутствуют. Их вывезли по указанию Майданича. После чего он подал в милицию заявление по факту кражи этих автоматов. Якобы машина с ними по дороге бесследно исчезла. Мы пытались урегулировать ситуацию путем переговоров. Но он на связь не выходил. Только передавал через свое доверенное лицо бесконечные обещания. В итоге у нас не оставалось другого выхода, кроме как заявить на него в милицию. Вот уже год он находится в розыске…

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