Семенович выписали из клиники

Солистка группы «Блестящие», которая на прошлой неделе попала в столичную клинику, покинула больничные стены. Напомним, что пышногрудая Аня была госпитализирована с травмой колена. Курс лечения, видимо, был очень интенсивным, потому как она постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Активности быстро оклемавшейся Семенович можно только позавидовать: она не только вернулась к привычной жизни, но и в тот же день отправилась на светскую вечеринку. «Блестящая» нанесла визит своим друзьям из Comedy Club в модный московский клуб, а уж вечеринки этих товарищей спокойными не бывают, пишет газета «Твой день». Не опасаясь за то, что излишняя активность может повредить здоровью, которому за последнее время и так досталось, Семенович не стала сообщать подругам о своих светских походах. Аня приехала в клуб в одиночестве и на славу «отжигала» в течение всей ночи. Даже коллеги по группе не были осведомлены о героических загулах певицы. - Аня сейчас постепенно поправляется, она чувствует себя намного лучше и отлеживается дома, – поделилась с Юля Ковальчук.