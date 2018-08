Выходит новый альбом Dido

Сладкоголосая британка Dido готовится выпустить новый альбом со времени последней пластинки “White Flag”. Релиз диска был намечен на осень 2006 года, но так и не вышел по настоянию продюсеров. В новом альбоме певица собирается удивить своих поклонников, "отойдя от глянцевого имиджа", сообщил продюсер проекта Йон Брайон. По его словам, Dido готова выйти на новую ступень в своем творчестве. "Все записывалось вживую, поэтому пластинка обладает сочным и сырым звучанием, - сообщает Dido на своем официальном сайте. - Получилось именно так, как я задумывала. Я невероятно горда тем, что сделала". Певица также сообщила, что большой перерыв между альбомами (предыдущий альбом "White Flag" вышел еще в 2003-м году) обусловлен "семейными проблемами". Известно, что в конце декабря 2006 года умер ее отец. Эмоции, скопившиеся за это время, певица вложила в новый альбом. "Я вложила в этот альбом все свои чувства, все, что было наиболее важным для меня. Это моя наиболее "личная" запись на данный момент", - заключает Dido. Дайдо Армстронг (Dido Armstrong) родилась в Англии в 1971 году. С детства она училась в лондонской музыкальной школе и к десяти годам уже умела играть на нескольких музыкальных интсрументах. В 17 лет будущая известная певица решила пойти учиться на юриста, однако ее брат, Rollo, один из основателей группы Faithless, вернул ей тягу к музыке. Некоторое время Dido сотрудничала с продюсируемой братом группой, однако затем решила начать собственную сольную карьеру. Первый студийный альбом певицы, No Angel, вышел в 2001 году. Популярности Dido помог вышедший в 2000 году альбом Eminem'а, в одной из песен которого использовался ремикс мелодии Thank You, исполненной Dido еще в 1997 году. Сразу после этого на певицу обратили пристальное внимание, а альбом No Angel стал платиновым. В феврале 2001 года Dido была номинирована на Brit Awards как одна из лучших британских певиц, а в марте ее альбом становится уже трижды платиновым, а к июлю - четырежды. В 2003 году выходит альбом Life For Rent, который британские критики назвали "самым ярким возращением" того года. Альбом был написан в соавторстве с Rollo, братом Dido. Два предыдущих студийных альбома Dido разошлись более чем шестимиллионным тиражом.