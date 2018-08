Армения определила певца, который будет представлять страну на конкурсе «Евровидение-2007»

Им стал «лучший певец 2006 года» Айко, единогласно выбранный как членами жюри, так и телезрителями в результате национального конкурса «Евровидение-««2007» Отметим, что Армения впервые приняла участие в «Евровидении» в мае 2006 года. Представлявший Армению певец Андре, исполнив в Афинах песню «Without your love», попал в финальную десятку, заняв 8-е место. Благодаря такому успеху следующий представитель Армении автоматически получил право в 2007 году сразу выступать в финале конкурса, минуя отборочный тур. Таким образом, победив в финале национального конкурса «Евровидение-2007» 25 февраля в Ереване, певец Айко выступит в Хельсинки с песней «Anytime you need» на стихи Карена Кавалеряна. Отметим также, что Карен Кавалерян написал стихи и к песне «Never let you go», с которой популярный российский певец Дима Билан занял в 2006 г. на «Евровидении» в Афинах 2-е место.