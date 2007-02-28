Бывший муж бросался на Литвинову с ножом

Рената Литвинова едва спаслась от ревнивого супруга - бывший муж, как свидетельствует ее мама, бросался на экс-жену с ножом и пытался задушить Узнав, что ее дочка наконец-таки развелась с мужем-бизнесменом Леонидом Добровским, мама Ренаты Литвиновой Алиса Михайловна вздохнула спокойно. Бурные события последнего года настолько поистрепали обеим женщинам нервы, что они буквально молились, чтобы этот страшный человек исчез из их жизни. «Да он кровь из Ренаты по капле выпивал, он, наверное, просто психически ненормальный человек! Ему лечиться надо!!!», - рассказал «Жизни» мать актрисы. «Он в это время года становился каким-то неуправляемым, - с содроганием вспоминает Алиса Михайловна. - Мало того что Леонид раздражался по поводу и без, так он еще начинал придираться по пустякам и орал на Ренату матом! Однажды мы уговорили его обратиться к ведунье. Та ему сказала, что у него проблемы с выплеском агрессии. Более того, он частенько выпивал, и тогда его злость была просто неконтролируема», - делится душераздирающими подробностями Алиса Михайловна. «Как ему не стыдно! - возмущается Алиса Михайловна. - Прожили четыре года вместе, а он оставил дочку ни с чем! Рената работала. Спектакли, фильмы... Все деньги несла в дом. А он к моменту развода все их имущество по своим родственникам распихал. В суде прибеднялся - мол, он мало получает - 12 тысяч. Это директор четырех заводов-то столько получает?! Да как ему было не стыдно! Все картины, всю мебель, машины, которые они совместно с Ренатой покупали, повторюсь, и на ее деньги тоже, он куда-то подевал. В доме ничего не было - пусто! Ну да и Бог с ним - хоть отстал от моей бедной дочки».