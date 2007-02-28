Водяновой на юбилей подарили ... пирожки

Наталья Водянова на свой 25-летний юбилей увезла всю семью в Южную Америку. – День рождения – семейный праздник, поэтому я хочу, чтобы все мои близкие люди были рядом со мной, – призналась топ-модель. Из Нижнего Новгорода в Южную Америку улетели мама, отчим и сестра Кристина. Вторая сестра модели, Оксана, больна и не смогла вылететь. – Я вылетаю на праздник из Англии, – говорит бабушка модели Лариса Гавриловна. – Уже месяц я и мой муж живем в поместье внучки. Наташа очень любит русскую кухню. Поэтому лучшим подарком от бабушки будут домашние пирожки и ее любимое блюдо – селедка под шубой.