Леонардо Ди Каприо продолжает эксплуатировать китайцев

Леонардо ДиКаприо, не попавший в списки участников сиквела "Отступников", сыграет главную роль в другом новом проекте одного из создателей этой криминальной драмы. Речь идет о ленте "Confessions of Pain". Это римейк гонконгского боевика, рассказывающего историю офицера полиции и частного детектива, которые однажды взялись вместе за расследование убийства, однако шаг за шагом начали понимать, что все вокруг гораздо сложнее, чем кажется. Для американских экранов первоисточник адаптирует Уильям Монахан — как раз автор "Отступников" /Departed, The/ (2006), уже получивший "Оскар" за "Лучший адаптированный сценарий". Для Монахана это не первый опыт работы с гонконгским кино, ведь известно, что и сами "Отступники" — лучший фильм 2006-го года по версии Американской киноакадемии — основан на сюжете фильма "Двойная рокировка" /Infernal Affairs/ (2002). И что интересно, оба фильма — и "Infernal Affairs" и "Confessions of Pain", вышедший на экраны летом 2006 года, — проекты одной и той же команды китайских кинематографистов, которой Оскар пока не светит.