Джанет Джексон собралась покорять Голливуд

Тайлер Перри - один из маститых голливудских продюсеров, собирается продвигать Джанет Джексон в кино. После релиза своего последнего фильма "Папина дочка" (Daddy’s Little Girls) Тайлер собирается снять новый фильм "Почему я женат" (Why Did I Get Married). Одну из главных ролей в нём будет играть сестра Майкла Джексона - Джанет Джексон. Джанет Джексон занимается многими вещами -она поёт и танцует. Но что она представляет собой как актриса - неизвестно. Она снималась на второстепенных ролях в нескольких сериалах, но быть этакими декорациями в мыльной опере - и играть главную роль - это разные вещи. В общем, посмотрим, что из этого получится. Но почему-то сразу вспоминаются Бритни Спирс и Мэрая Кэри, которым не давали покоя лавры актрис, получивших оскар. Напомним, что дебюты этих певиц в кино закончились громкими провалами. Дата релиза фильма пока неизвестна.