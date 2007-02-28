Ющенко занялся кинематографом

В Секретариате Президента состоялось заседание Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины. Участники выразили глубокую обеспокоенность нынешним состоянием отечественного кинематографа. В частности, серьезной проблемой остается доступ фильма к украинскому зрителю. На местах продолжается практика дальнейшей ликвидации, перепрофилирования учреждений киносети и кинопроката. Ликвидация органов управления кинематографией на местах привела к распаду целостного механизма управления отраслью. Механизм финансирования по государственному заказу и система тендерных процедур является серьезным тормозом в кинопроизводстве. Особую тревогу вызывают также попытки отчуждения земли и имущества Национальной киностудии художественных фильмов имени Довженко и студии «Укртелефильм», сообщает пресс-служба Президента. Совет одобрил проект Указа Президента о дополнительных мерах по стимулированию развития и популяризации украинского кинематографа, который предложит на подпись Президенту. В заседании приняли участие режиссеры Юрий Ильенко и Лесь Санин, председатель правления Национального союза кинематографистов Украины Борис Савченко, генеральный директор Национальной киностудии художественных фильмов имени Довженко Игорь Ставчанский, председатель правления ЗАО «Одесская киностудия» Александр Ткаченко, Генеральный директор компании «B&H Film Distribution» Богдан Батрух, председатель Ассоциации кинопродюсеров Украины Алексей Серков, ректор Национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Алексей Безгин.