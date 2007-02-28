Бондарчук поселился в Крыму… на полгода

Вчера после обеда Федор Бондарчук прилетел из Москвы в Симферополь. От трапа на микроавтобусе подъехал к VIP-залу международного аэропорта столицы Крыма, где режиссера встретили двое мужчин, один из которых по-братски обнялся с Бондарчуком. Выглядел Федор очень усталым, прилетел один. Из багажа привез три увесистых чемодана - на их осмотр таможенникам понадобилось целых 15 минут. За это время режиссер успел выпить кофе и пообщаться с корреспондентом «КП». - Я вообще не даю интервью, - с ходу отрезал Бондарчук. - Тогда оставьте автограф! - уговариваю я. Сокрушенно вздохнув, режиссер взял у меня маркер и на чистом листе старательно вывел слова поздравления женщинам к 8 Марта. - А подготовка к фильму уже закончена? - между делом спрашиваю я. - Все уже закончено, - заметил Бондарчук. - 2 марта начнутся съемки. И я тут как минимум на полгода. - Говорят, некоторые сцены фильма из-за нехватки финансирования будут сняты в Казахстане… - Это неправда! - заявил Бондарчук. - Фильм будет сниматься только в Украине. И денег у нас хватает. На прощание я подарил Федору свежий номер «Комсомолки». Не выпуская газету из рук, он закурил и, щурясь от солнца, расплылся в улыбке: - Хорошо тут у вас! А в Москве холодина…