Беременная жена Певцова в больнице

Мы уже писали о том, что Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в ближайшее время готовятся стать родителями. Актерская пара ждала этого 15 лет, но беременность 41-летней актрисы протекает очень непросто. Около месяца назад Дроздовой пришлось лечь в одну из столичных клиник, так как врачи ставили диагноз "угроза выкидыша" и опасались за состояние ее здоровья. Уже после выписки из больницы актриса старалась поменьше появляться в публичных местах. Однако на день рождения лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева Дмитрий Певцов пришел в сопровождении беременной супруги. Праздник не прошел для четы даром. После выпитого красного вина беременной актрисе стало плохо, и Дмитрий срочно увез жену в клинику, пишет "Московский комсомолец". Певцов не зря переживает за свою супругу. В ее возрасте ожидание ребенка часто бывает сопряжено с различными проблемами. Из-за этого Дроздовой пришлось на время отказаться от работы в театре "Современник". Пока Ольга находится в больнице, Дмитрий, по словам коллег, буквально не находит себе места. Вечером после спектаклей он мчится к жене. Да и днем актер старается выкроить хоть немного времени для посещения любимой супруги. Напомним, у Певцова от первой гражданской жены есть взрослый сын Данила. А для Ольги будущий малыш станет первенцем.