Walt Disney запускает свадебную коллекцию (ФОТО)

Мультипликационные герои – одни из самых ярких детских образов, черты которых порой хранятся в памяти всю жизнь. Девочки стремятся быть похожими на Спящую Красавицу, Белоснежку, Золушку, Русалочку и десятки других героинь самых знаменитых сказок и мультфильмов. Но идея воплотить эту детскую мечту тысяч маленьких модниц пока пришла владельцам лишь одной компании, но зато самой влиятельной в данной индустрии - Walt Disney. Культовый создатель знаменитых анимационных сказок запускает коллекцию свадебных платьев и аксессуаров. Безусловно, этот проект адресован девушкам, выросшим на диснеевских мультиках. Первая свадебная линия этой марки будет основана на образе Золушки, однако подвенечные наряды не будут напрямую копировать мультипликационные рисунки, главное – передать сказочные мотивы. Именно поэтому стиль платьев будет далек от классики: в коллекции найдется место самым разнообразным фасонам и текстурам тканей, а также широкой палитре, включающей розовые, желтые и голубые оттенки. Создателем свадебной коллекции для Walt Disney стала дизайнер Кирсти Келли (Kirstie Kelly), которая уже много лет работает в этой сфере. Келли завоевала популярность в Штатах сразу после презентации своей выпускной коллекции: будущая звезда подвенечной моды окончила престижнейшую школу Parsons в Лос-Анджелесе. Кирсти Келли посвящает каждую свою коллекцию определенному культурному течению или стране, поэтому в ее творческом багаже так много стилистически разноплановых моделей. Совместный проект с Walt Disney – очередное открытие нового мира, в котором обычная девушка с легкостью превращается в волшебную принцессу из своей любимой сказки.