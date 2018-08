Джонни Депп и Хелена Бонэм Картер пекут из людей пирожки

Джонни Депп, Алан Рикман и Саша Бэрон Коэн приступили к съемкам в новой картине Тима Бертона — музыкальном триллере "Суини Тодд" /Sweeney Todd/ (2007). Бродвейская постановка Стивена Стодхейма, на сюжете которой основан фильм, уже успела получить восемь наград Tony Award, в том числе и как лучший мюзикл. В основу мюзикла положена городская страшилка из романа Хью Веллера о Тодде Суини — лондонском демоне-брадобрее. Сюжет леденящего душу хоррора таков: злодеи бросают доброго парикмахера в тюрьму и жестоко расправляются с его семьей. Однако Тодд выживает в застенках и возвращается на родную улицу, чтобы мстить своим обидчикам и сеять зло доступными ему способами. Он вновь открывает парикмахерскую чтобы убивать. И теперь не каждый клиент возвращается оттуда живым. В злодействах ему помогает мисс Ловетт — одновременно с первыми исчезновениями людей она открывает пекарню, где продает вкуснейшие пирожки с мясом. Но вскоре в Лондон приезжает американский родственник одной из жертв, чтобы раскрыть тайну адского парикмахера. "Я всегда мечтал сделать мюзикл, — признается Бертон, — а шедевр Стивена — в числе моих любимых. В нем есть и страх, и юмор и неподдельные эмоции, а эта смесь всегда была близка мне". Роль Суини сыграет сам Джони Депп. Таким образом, он уже в шестой раз будет работать с Бертоном. До этого был "Труп невесты Тима Бертона" /Corpse Bride/ (2005), "Чарли и шоколадная фабрика" /Charlie and the Chocolate Factory/ (2005), "Эд Вуд" /Ed Wood/ (1994), "Сонная лощина" /Sleepy Hollow/ (1999) и "Эдвард — руки-ножницы" /Edward Scissorhands/ (1990). Роль миссис Ловетт отдана Хелене Бонэм Картер, тоже уже работавшей с Бертоном, в "Крупной рыбе" /Big Fish/ (2003). Алан Рикман сыграет судью Тюрпэна, который обманом отправил бедного Тодда в тюрьму, посеяв в его сердце первые семена ненависти. В одной из ролей снимется Саша Барон Коэн, также известный как "Борат". Все приглашенные звезды будут исполнять свои вокальные партии самостоятельно. К работе над фильмом привлечены лучшие голливудские силы. За картинку отвечает оператор всех трех частей "Пиратов Карибского моря" — Дариуш Вольски. За костюмы, декорации и спецэффекты — команды специалистов, работавшие над "Властелином Колец", "Авиатором" /Aviator, The/ (2004) и "Мемуарами гейши" /Memoirs of a Geisha/ (2005). Фильм выйдет в мировой прокат уже в конце этого года.