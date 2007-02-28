Обнаженному Гарри Поттеру аплодировали стоя

Звезде "Гарри Поттера" Дэниелу Рэдклиффу аплодировал стоя лондонский Уэст-Энд после того, как в театре Gielgud Theatre прошла премьера противоречивой пьесы "Конь" (Equus). Напомним, десять дней назад состоялся предпремьерный показ спектакля, на котором юный актер также сорвал овации зрительного зала. В постановке Рэдклифф играет помощника конюха Алана Стрэнга, который вступил в эротические отношения со своими лошадьми. Актеры Кристиан Слейтер, Боб Гелдоф и телеведущий Грэм Нортон были среди тех, кто наблюдал за игрой 17-летнего актера, сообщает ФактNews со ссылкой на BBC. После премьеры Слейтер сказал: "То, что Дэниел делал на сцене, было так невероятно и экстраординарно. Я снимаю перед ним шляпу". Как отмечает в своей рецензии The Independent, Рэдклифф сильно рискнул, сыграв абсолютно нетипичную для себя роль. Критики постановки были уверены, что невозмутимое выражение лица Рэдклиффа в фильмах про "Гарри Поттера" подходит только для того, чтобы играть жизнерадостных и стойких мальчиков-волшебников. В постановке Equus Рэдклиффу необходимо было изобразить гораздо более обширный спектр эмоций. Его герой - Алан Стрэнг - подросток, полный подавляемой страсти, вины и тоски, пытается обмануть как своего психиатра, так и самого себя. Страсть, которую он испытывает к лошадям, мешает ему общаться с людьми, в том числе и с женщинами. С того момента, как герой Рэдклиффа входит в офис психиатра, сгорбившись, сощурив глаза и напевая песенку из рекламы, чтобы избежать расспросов, он становится неотразим. В спектакле есть моменты, когда Дэниел действительно задевает струны сердца своего зрителя. Каждый сопереживает этому мальчику, потому ощущает, что его мучают самые противоречивые чувства, грозящие вырваться наружу. Родители фанатов "поттерианы" и лично Дэниела Рэдклиффа уже высказали свою обеспокоенность новым амплуа "Гарри Поттера". В то же время сами юные фанаты с восторгом приняли новую роль своего кумира, некоторым из них даже удалось прорваться на предпремьерный показ, и они сказали, что Дэниел был великолепен. Впервые пьесу Питера Шэффера поставил Национальный театр в 1973 году. Драматург за основу пьесы "Equus" взял реальную историю юноши, по непонятным причинам ослепившего лошадей. Спектакль был перенесен на сцену Бродвея, причем одну из ролей в ней играл Энтони Хопкинс. Пьеса пережила 1200 постановок, став самой успешной за всю театральную историю Нью-Йорка. В 1977 году по ней был снят фильм с участием Ричарда Бартона.