Бекхэм станет ведущим реалити-шоу

Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория подписали контракт на роль ведущих собственного реалити-шоу, сообщает Entertainment Wise. Запуск шоу на телеканале NBC запланирован на осень нынешнего года, после того, как Бекхэмы переедут в Лос-Анджелес. Участие в проекте должно принести одной из самых знаменитых супружеских пар мира 19,5 миллионов долларов. Подробности того, о чём будет программа, не сообщаются. По словам бывшего менеджера группы Spice Girls Саймона Фаллера, который обговаривал контракт со стороны Виктории, ему удалось добиться для своей клиентки наиболее выгодных условий.