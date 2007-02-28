Гурцкая породнится с Кобзоном

Произошло это на творческом вечере Владимира Евзерова. На юбилее известного композитора певица появилась в отличном настроении. Встретившись за кулисами с Иосифом Кобзоном, Диана и вовсе расплылась в улыбке. Первым делом Иосиф Давыдович поинтересовался самочувствием беременной певицы. - Сейчас уже все хорошо, - ответила ему Диана. - Токсикоз как рукой сняло. Так что пока еще буду выступать... Кобзон посоветовал Гурцкой беречь себя. - Надеюсь, на крестины пригласишь? - неожиданно спросил Диану Иосиф Давыдович. - Да?! А вы бы хотели?! - обрадовалась Диана. - От такого крестного отца мы бы не отказались...