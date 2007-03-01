Фриске «раздела» коллег по группе

Группа "Блестящие" является сегодня довольно-таки востребованным коллективом как на корпоративных вечеринках, так и на больших сборных концертах. Во многом это связано с тем, что внешний вид девушек не может не привлекать внимания даже самых равнодушных к женскому полу мужчин. Своему нынешнему вызывающе сексуальному имиджу "Блестящие", оказывается, обязаны своей экс-солистке Жанне Фриске. Недавно певица призналась, что именно она впервые "раздела" коллег по группе. "Первые прозрачные платья для девчонок я сама же и привезла из Америки, – рассказала певица. – Причем сначала мы их примерили на майки и юбочки. Но всё было не то… Тогда мы решились надеть их просто на белье и так появиться на "Золотом граммофоне" и сняться в клипе "Чао, бамбина!". Эти прозрачные наряды и положили начало кардинальным переменам во внешнем облике артисток. "После этого наш стиль изменился, – уверяет Фриске. – Стал женственным, сексуальным. А до этого, года четыре, мы выглядели как подростки. Кроссовочки, шорты, майки…" Сама Жанна не раз эпатировала публику откровенными нарядами и продолжает появляться на светских мероприятиях и концертах практически без одежды. "Это же стереотипное мышление – в тридцать поздно петь в девчачьей группе, а в пятьдесят – вообще выходить на сцену. Если завтра мне в спину прошипят: "Это ж надо, такую юбку короткую надела, не девочка уже", я не брошусь вниз головой с пятого этажа. А что мне надеть, решу сама".