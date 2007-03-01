Сергей Жигунов не хочет разводиться

Развод Сергея Жигунова и Веры Новиковой, затянувшийся на несколько месяцев, закончился ничем Иск о расторжении брака звезда "Гардемаринов" и "Прекрасной няни" подал еще в прошлом году. Все спорные моменты были обговорены заранее и улажены в предварительном соглашении. Развод обещал пройти довольно быстро. Сергей Жигунов даже начал поговаривать о возможной свадьбе со своей возлюбленной Анастасией Заворотнюк. Однако сам он и его законная супруга сделали все, чтобы затянуть процесс. Сам Жигунов в суде ни разу не появился. Документами занимался его представитель Максим Куликов. "Стороны то и дело пропускали заседания, - рассказал источник в суде. - Представители Новиковой вообще не явились ни разу. Представитель Жигунова поначалу приходил, а третьи слушания пропустил - сообщил, что заболел. Такое впечатление, что не очень-то они хотели разводиться". 27 февраля ни одна из сторон снова не появилась в зале заседания, пишет "Комсомольская правда". "Они отсутствовали без уважительной причины, не уведомив суд заранее, - говорит источник. - Поэтому судья приняла решение отказать в рассмотрении иска". Так что теперь, если Сергею все-таки захочется оформить развод с Верой Новиковой, ему придется писать новое заявление. Вот только неясно, будет ли Жигунов делать это повторно. Несостоявшийся развод может косвенно свидетельствовать и о том, что роман с Анастасией Заворотнюк и разговоры о свадьбе с ней был спланированной пиар-акцией.