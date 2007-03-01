Кате Лель запретили петь

Судебные приставы наложили запрет на сценическую деятельность певицы Кати Лель по иску ее бывшего продюсера Как сообщил представитель столичного управления Федеральной службы судебных приставов Станислав Радченко, "такая мера была принята отделом службы судебных приставов Центрального административного округа Москвы на основании решения Тверского районного суда Москвы, который обязал принудить Катю Лель к исполнению договора между ней и ее бывшим продюсером Александром Волковым". В частности, суд обязал певицу предоставить информацию о ее творческой деятельности с 1 октября 2004 года по день исполнения решения суда, а также запретил в период действия договора без согласия Волкова выступать на концертах. По словам Радченко, приставы официально уведомили певицу о возбуждении исполнительного производства. Для исполнения решения суда были направлены требования и уведомления руководителям концертных площадок Москвы с просьбой предоставить информацию о выступлениях Кати Лель за этот период. Такое же требование было направлено и руководителям телеканалов. Так, телеканал "МТV Россия" уже отменил ее участие в предстоящем 2 марта концерте "Бабий бунт", передает РИА "Новости".