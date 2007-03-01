Барабанщик «Братьев Грим» зверски избил девушку

28-летний ударник группы «Братья Грим» Денис Попов вечером 26 февраля напал на знакомую девушку и нанес ей сильнейшие побои. Инцидент произошел в московском кинотеатре «Пять звезд». Г-н Попов набросился на свою знакомую Мариам Медведеву, которая была со своим парнем Юрой. «Мы сидели за столом с Юрой, Денисом и его девушкой, беседовали, - рассказала корреспонденту InterMedia Мариам. – Мы все музыканты, поэтому друг друга знаем, встречались на гастролях. Не то что бы дружили, так, взаимоотношения на уровне «привет-пока». Вдруг совершенно ни с того ни с сего Попов вскочил на стол и ударил Юру сапогом в висок». Друг Мариам упал, после чего барабанщик начал избивать девушку руками и ногами. Мариам получила множество ушибов и сильнейший удар в солнечное сплетение. «Меня спасло то, что Юра сумел подняться и закрыть меня. После этого Попова оттащили охранники заведения и вывели его на улицу. Не могу объяснить его поведение ничем, кроме психического заболевания». В настоящее время Мариам Медведева собирается получить справку из травмпункта, однако пока не решила, что делать дальше: она находится в тяжелом психологическом состоянии и не уверена, что обращение в суд поможет наказать ее обидчика. Однако в Интернете появилось множество откликов в ее поддержку: Мариам обещают как юридическую помощь, так и по-мужски разобраться с Денисом Поповым. Пресс-агент группы «Братья Грим» Екатерина Игнатова заявила, что не в курсе ситуации: «Я ничего не знаю, поэтому комментариев не будет. Нам сейчас не до этого, мы к концертам в КЗ «Мир» готовимся. Ничего сказать по этому поводу не могу». По свидетельству источника, приближенного к группе, на следующий день Денис Попов даже не вспомнил об инциденте в «Пяти звездах». Между тем, на официальном сайте группы приводятся следующие детали биографии ударника: «…Молниеносная жизнь маленького хулигана переместилась в город Краснокаменск, где и стало понятно, почему мальчик с громкоговорящей фамилией Попов - действительно хулиган. Учиться пришлось в общеобразовательной школе в классе коррекции - таковы оказались печальные последствия плохого поведения октябренка Дениса Спустя недолгие годы не сходящий с барабанного пути Денис отправился в Иркутск, где поступил в музыкальное училище на эстрадно-джазовое отделение по классу ударных инструментов, где проучился с 1993 по 1998 годы: опять - больше положенного, опять - за плохое поведение».