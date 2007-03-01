Мэл Гибсон не попал на «Танцы со звездами-2»

SMS-викторина, проведенная перед тем, как был официально объявлен состав участников шоу «Танцев со звездами-2», не прошла «мимо» организаторов этого проекта «1+1». Итоговый обзор показал, что в акции были упомянуты все знаменитости второго сезона. И, конечно, еще больше – тех, которые не стали новыми танцорами программы. По результатам голосования, первым человеком, которого бы зрители хотели увидеть в качестве танцора, стала… Тина Кароль. Впрочем, это было маловероятно хотя бы по той причине, что в новом сезоне певица вновь будет ведущей программы вместе с Юрием Горбуновым, которого уже называют «символом «Танцев со звездами». Вторую лидирующую позицию в опросе заняла Ани Лорак, а вслед за ней, как ни странно – очень украинский певец Дима Билан. В десятку самых желанных для зрителей людей также вошли Славко Вакарчук, Ирина Билык, Руслана, Андрей Данилко и… опять Владимир Зеленский с Натальей Могилевской. Многие украинцы хотели бы увидеть летящую в вальсе Аллу Мазур, лихо подпрыгивающего в квикстепе Андрея Шевченко или братьев Кличко. Некоторые надеяться увидеть остросюжетный пассодобль в исполнении Юлии Тимошенко и даже будущая мама Маричка Падалко попала в список любителей проекта «1+1». Кто-то даже не пожалел своих денег, чтобы проголосовать за Мэла Гибсона и Сталлоне…