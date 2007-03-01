Алла Пугачева распродает имущество

Алла Пугачева, как известно, владеет целым автопарком дорогих машин. Однако некоторое время назад примадонна решила распродать часть своих автомобилей. Сейчас в подземном гараже певицы размещены четыре автомобиля: подаренный Юрием Лужковым золотистый "Мерседес-Пулман", красный "Ауди ТТ", кабриолет "Ауди" 30-х годов и подаренный Максимом Галкиным "Роллс-Ройс", пишет "Комсомольская правда". Говорят, Пугачева хочет расстаться в первую очередь с "Мерседесом", а потом собирается продать и "Роллс-Ройс". Продажа этих двух машин должна принести Пугачевой, по меньшей мере, полтора миллиона долларов. Автопарком звезды уже будто бы заинтересовался один солидный бизнесмен. "У Аллы Борисовны в последнее время стал барахлить "Мерседес". Она нам сказала, что скоро купит себе внедорожник "Хаммер". Мол, и на дачу удобнее будет ездить, чем на длинном лимузине", - говорит охранник элитного дома певицы. А "Роллс-Ройс" Галкина не угодил Пугачевой прежде всего тем, что это машина для особых случаев. А за последние два года Алла Борисовна больше привыкла к демократичному "Мерседесу". Напомним, шикарный "Бентли", подаренный несколько лет назад Филиппом Киркоровым, тоже не задержался в гараже примадонны надолго. По слухам, она хотела продать дорогое авто, но потом отдала его в пользование своей родственнице.