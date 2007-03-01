Богатейшие тинейджеры Голливуда

Бизнес-журнал “Форбс” впервые опубликовал список самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда в возрасте до 21 года. На первом месте, с большим отрывом от остальных оказались близняшки Олсен (Olsen). Эшли (Ashley) и Мэри-Кейт (Mary-Kate) заработали по сорок миллионов долларов за прошлый год. На втором месте оказался исполнитель роли Гарри Поттера, Даниэль Редклифф (Daniel Radcliffe), который заработал в 2006 году “всего” 13 миллионов долларов. На третьем месте- Линдсей Лоан с шестью миллионами доллароми. Тринадцатилетняя Дакота Фэннинг (Dakota Fanning) на четвёртом месте с четырью миллионами долларов. На пятом месте- Аманда Байнс (Amanda Bynes), заработавшая 2,5 миллиона.