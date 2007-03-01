Последние деньки Бритни на свободе

Перед тем как сдаться реабилитации и лечению, Бритни успела запомниться работникам гостинницы Mondrian. Незадолго до второго Бритни Спирс (Britney Spears) в реабилитационном центре Promises в Малибу, певица решила напоследок ощутить все прелести жизни на свободе. Ранним солнечным утром 17 февраля Бритни подъехала ко входу одного из шикарных отелей Лос-Анджелеса Mondrian, где намеревалась снять комнату. Однако ей было отказано, по причине того, что у поп-звезды возникли проблемы с ее кредитными карточками и наличными. Бритни это не остановило, потому как уже около 11 часов, певица, раздевшаяся до нижнего белья вовсю приводила себя в порядок, а именно брила ноги, в душевой, относящейся к бассейну гостиницы. Один из свидетелей назвал происходящее грустным зрелищем: "Казалось, что ей как никогда нужны поддержка и настоящий друг!" Бритни приобрела себе двух подружек в течение нескольких часов. Около полудня, поп-певица в светловолосом парике подружилась с женщиной в душевой, которая предложила дать взаймы популярной звезде, чтобы та приобрела себе купальник. Чуть позже Бритни последовала в номер ее свежеприобретенной подружки, откуда поп-звезда вышла уже в заимствованном бикини и незамедлительно поспешила в мини-бар гостинницы. В баре Бритни разошлась в характерном для ее стиле. Поначалу она выпила около четыре или пять бутылок со спиртным, а немного позже начала смешивать все, что попадалось под руку. Чем закончился тот день или сколько напитков было продегустировано Бритни - остается загадкой. Ведь важен результат - Спирс оказалась в реабилитационном центре.