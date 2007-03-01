Николай Басков: «Это пи***ц! Верните документы!»

Как мы писали вчера, грабитель похитил у Николая Баскова перстень с бриллиантом в шесть карат, запонки с бриллиантами, два паспорта – российский и заграничный, 50 тысяч евро и кейс из крокодиловой кожи Brioni Больше всего во всей этой неприятной ситуации Николая огорчает то, что в портфеле находились два его паспорта - российский и заграничный. И их пропажа ставит под угрозу выступления певца в Барселоне и в Америке, потому как у него уже поставлены визы. В Испанию Басков должен был улететь в начале марта, а оттуда сразу в Штаты. Через некоторое время после ограбления, когда певец на месте ЧП оформил все необходимые документы и немного успокоился, он эксклюзивное интервью газете «Твой день». - В Барселоне у меня выступление 11 марта, - признается Николай. - А оттуда я должен был полететь в Америку, где 16 марта у меня начинается гастрольный тур. Я уже получил гонорар за все предстоящие концерты. Что теперь делать, даже не знаю, придется побыть пока невыездным. Остается надеяться на наши правоохранительные органы. Также в портфеле находился и диск с восьмью новыми песнями, в запись которых Коля вложил всю свою душу. Но, к сожалению, не успел вложить деньги. В этот вечер Басков должен был отдать гонорар сотрудникам студии - как раз 50 тысяч евро. - Когда мне позвонил водитель, я был в студии, недалеко от места происшествия, - продолжает свой рассказ певец. - Я отпустил охранника и водителя в магазин за едой, после чего они должны были приехать в студию с портфелем, и я планировал рассчитаться за песни. Очень обидно, что композиции на этом диске были в окончательном варианте. На студии, конечно, остались копии, но над ними еще нужно поработать... Через несколько минут после случившегося я уже был на месте, там было столько милиции! Я написал заявление и перечислил все, что у меня находилось в портфеле. Но потом еще вспомнил, что у меня могли быть в нем еще и другие вещи. Например, брошь для галстука, которую я надеваю на все концерты. Ведь после работы в студии я должен был ехать на концерт в Смоленск. Николай и не пытается скрывать то, что он очень расстроен, но даже в этой ситуации чувство юмора не изменило певцу, и в перерывах между ответами на вопросы милиционеров Николай находил в себе силы для шуток. - Что я могу сказать о своем состоянии? Я не просто в шоке, я почти в коме, - честно признается Басков. - Но украденные деньги меня волнуют меньше всего, хотя, что уж лукавить, сумма не маленькая. Но я сказал милиционерам, что мне ничего не нужно, найдите только паспорта. К случившемуся с Басковым ЧП не остались равнодушными даже посторонние люди. В этом Николай убедился, приехав вчера утром на концерт в Смоленск. Узнав о том, что любимый певец остался без документов, железнодорожники вчера посадили Николая на поезд до Москвы без паспорта. - Мне сегодня целый день звонят друзья и поддерживают, и это не может не радовать, - признается Басков. - И сегодня в Смоленске я чувствовал поддержку людей. Хочу сказать всем слова признательности и благодарности.