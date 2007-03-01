Гвинет Пэлтроу снова беременна?

Совсем недавно актриса Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) официально “вышла” из трёхлетнего отпуска по беременности и уходу за ребёнком и подтвердила своё участие в кинопроекте “Dirty Tricks”, но очевидно она снова беременна. Похоже ей действительно понравилось то время, о котором она сказала: “лучшие три года в моей жизни”. На новых фото отчётливо заметен маленький животик Гвинет. Возможно скоро появиться третий ребёнок в семье Пэлтроу-Мартин. У Гвинет Пэлтроу и вокалиста группы Coldplay Криса Мартина (Chris Martin) уже есть двое: дочь Эйпл (Apple) и сын Моисей (Moses Bruce Anthony Martin). Слухи о своих первых двух беременностях Гвинет постоянно опровергала, следовательно не стоит ждать подтверждения и этот раз. Всё покажет время.