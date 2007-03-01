Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор курили марихуану на диком пляже (ФОТО)

Подружки Подружки Кэмерон Диаз и Дрю Берримор, которые с некоторых пор одиноки, вместе отдыхали на Гавайах. Девушки знакомы со съемок фильма "Ангелы Чарли", но близко они сошлись недавно, после расставания со своими мужчинами. На гавайском пляже актрисы раскурили косячок и за этим занятием были пойманы фотографом из газеты News of the World. На снимках видно, как Дрю протягивает подруге самокрутку. {1} {2} Хотя удивляться тут нечему. Бэрримор не раз признавалась, что у нее было трудное детство. ОнA начала курить сигареты и употреблять алкоголь в девятилетнем возрасте, в десять стала злоупотреблять марихуаной, а в двенадцать уже принимала кокаин.