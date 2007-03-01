Украдены шедевры Пикассо

Что-то неладное творится с шедеврами Пабло Пикассо: в октябре прошлого года одну из его картин продырявил близорукий миллионер, а сегодня стало известно, что в Париже похищены два полотна стоимостью около пятидесяти миллионов евро. Картины были похищены из дома внучки художника, Дианы Видмайер Пикассо. Одно из полотен - это портрет Майи, дочери художника, второе - портрет второй жены Пикассо Жаклин. Грабители вынесли картины из квартиры, расположенной в престижном седьмом округе Парижа. Полицейские не нашли в помещении следов взлома. Поиском полотен занимается управление по борьбе с организованной преступностью.