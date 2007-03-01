Здоровье Бейонс под угрозой

Американские таблоиды опубликовали сенсационное сообщение – вечеринка, устроенная изданием Sports Illustrated, на котором присутствовали Бейонс Ноулз, Бар Рафаэли (топ-модель и подруга Леонардо ди Каприо) и еще несколько известных моделей, оказалась не совсем удачной. Возможно, гости вечеринки заражены гепатитом А, заявили чиновники из Департамента здравоохранения Лос-Анджелеса. Оказывается, один из поваров, трудившихся на кухне во время приема, попал в больницу с острой формой болезни. Медики настоятельно рекомендуют всем присутствовавшим на вечеринке и отведавших блюда из сырых продуктов сделать прививки и пройти обследование. Бейонс Ноулз позировала для издания 2007 года, посвященного теме музыки. Ноулз предстала в желто-розовом бикини, заметив, что впервые фотографируется в купальном костюме. Бейонс - первая девушка, появившаяся на обложке Sports Illustrated, и которая не относится ни к категории моделей, ни к категории спортсменок. К счастью, сообщений о заразившихся пока не поступало. По заявлению администрации ресторана Wolfgang Puck Catering проведено тщательное медицинское обследование всего персонала. 14 февраля руководство Sports Illustrated устроило прием в Pacific Design Center, Голливуд. В меню присутствовали такие блюда как суши, салаты из свежих овощей и кулинарные произведения из свежих фруктов. На прием были приглашены модели, принимавшие участие в фотосессиях для последнего выпуска: Бейонс, Бар Рафаэли, Вероника Варекова, Ямила Диаз-Раи, Анна Беатрис Баррос и Мариса Миллер. 25-летняя звезда рассказала, что тщательно готовилась к съемкам и даже села на ужесточенную диету. Зато теперь, по словам Бейонс, она может безо всякого стеснения показывать откровенные фото своим детям.