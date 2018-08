Gwen Stefani случайно записала второй CD

Gwen Stefani призналась, что не планировала продолжать свою сольную музыкальную карьеру после релиза дебютного диска "Love Angel Music Baby". Гвен рассказала, что планировала записать один единственный танцевальный альбом отдельно от No Doubt и прекратить с самостоятельными экспериментами. Но, видимо, сольный успех вскружил Стефани голову, и на свет появилась вторая работа "The Sweet Escape". "Совсем недавно я обедала со своими коллегами по No Doubt, - рассказывает певица, - и мы все дружно посмеялись над тем, что, по большому счету, моя сольная карьера должна была уже давным давно закончиться. Ведь я просто-напросто хотела записать танцевальную пластинку. Но вслед за ней начался тур, а потом я не удержалась и записала еще один CD, теперь и новая гастроль на носу".