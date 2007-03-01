Квентин Тарантино организует показ «эксплуатационных» фильмов

Квентин Тарантино и компания New Beverly Cinema объединили свои усилия для того, чтобы провести кинофестиваль, на котором будут показаны более 50 так называемых "эксплуатационных" фильмов из личной коллекции режиссера. На фестивале, который откроется 30-го апреля, будет, в частности, демонстрироваться последняя совместная дилогия Тарантино и Роберта Родригеса, объединенная названием "Молотильня". Часть, которую снимал Родригес, называется "Планета-террор", серия Тарантино - "Доказательство смерти". Программу фестиваля формирует лично Квентин Тарантино. Он намерен организовать несколько тематических вечеров, например, вечер "Европейской эротической комедии". Некоторые фильмы, вроде "Усыпальницы вампира", будут впервые демонстрироваться без купюр. "Эксплуатационные" фильмы, сосредотачивающие внимание зрителей на одной теме, например, сексе или насилии, и жертвующие ради их красочного описания актерской игрой и, зачастую, режиссурой, пережили эпоху своего рассвета в середине 70-х годов. Классическими представителями жанра в современном кино являются такие фильмы, как "Хостел".