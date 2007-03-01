Солистка «Миража» сделала сенсационное заявление

Участники легендарной группы "Мираж" приняли участие в съемках передачи "Звездная гостиная" на канале Столица. В гостях программы были легендарный гитарист Алексей Горбашов, очаровательная вокалистка Катерина Болдышева, благодаря которым любимые хиты "Миража" звучат в том же исполнении, что и много лет назад. После того, как был показан отрывок из концерта в Ледовом Дворце г.Санкт-Петербург, ведущая передачи задала вопрос о том, использует ли коллектив фонограмму во время выступлений. "Да, я пою под фонограмму. Петь не умею, и никогда этого не делала!" - заявила Катерина ведущей программы. После чего, по просьбе Алексея исполнила отрывок одного из хитов Миража, чем вызвала аплодисменты всей съемочной бригады. "Мне так часто задают этот вопрос, что сегодня сказала то, что от меня хотят услышать. Мы никогда не используем фонограмму, за это нас любят директора площадок и устроители концертов. Но, мне кажется, некоторые журналисты испытывают неподражаемый восторг, когда слышат признания артистов в ее использовании. Сегодня я не могла не порадовать телевизионщиков!" - с улыбкой прокомментировала Катерина после окончания съемки.