Vip-вагон Пугачевой оборудован по-королевски

Королева российской эстрады прибудет в Пензу утром 23 марта. В специальном vip-вагоне, прицепленном к «Суре». Алла Борисовна любит комфорт и предпочитает не лишаться его даже во время гастрольного тура. Как сообщает "КП - Пезна", вагончик певицы оборудован всем необходимым: гостиной, спальней, кухней и санузлом. Блюда для певицы готовят тоже в вагоне. Услугами ресторана звездная дива пользуется крайне редко. - У нас в вагоне есть все! - заявляет личная проводница Пугачевой. Во время пути примадонна не выходит из вагона. Окна всегда зашторены, двери закрыты наглухо, так что проникнуть к Пугачевой сложно. По приезде Аллы Борисовны ее спецвагон отправляют на запасные пути. В это время проводница делает там влажную уборку и в холодное время года поддерживает тепло. Мы решили узнать, будет ли как-то организована охрана vip-вагона певицы. Но Пензенское отделение Куйбышевской железной дороги пока не очень обеспокоено приездом примы. Мол, еще практически месяц впереди. Мало ли что может случиться. - А вдруг не приедет? - спросили они у «Комсомолки». - Так что мы только за трое суток до дня выступления Аллы Борисовны свяжемся с нашими московскими коллегами и выясним все подробности: где встречать, когда, как охранять? Известно, что после концерта в Пензе примадонна в сопровождении машин ГАИ поедет в город Саранск. Скорее всего, спецвагон Аллы Борисовны отправят из нашего города туда же.