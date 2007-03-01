Брюс Уиллис оказался настоящим ценителем оргий

В Сети появилось повествование о сексуальных похождениях Брюса Уиллиса. Госпожа Джоди Гибсон (Jody “Babydol” Gibson) на своем личном вебсайте опубликовала книгу, в которой детально расписаны любовные похождения некоторого числа знаменитостей. Среди них особое внимание уделяется Брюсу Уиллису и продюсеру Жулиусу Нассо (Julius R. Nasso), тот самый создатель боевиков, в которых главные роли доставались Стивену Сигалу. Согласно описанному в книге, эти публичные люди являлись глубокими поклонниками всевозможных оргий. Гибсон утверждает, что располагает пикантными подробностями сексуальных сцен, где ее клиенты-знаменитости играют главные роли. Вовлеченными в данный рассказ являются Арнольд Шварценеггер (Arnold Swarzenegger), Бен Аффлек (Ben Affleck) , прежний менеджер Dodgers Том Ласорда (Tom Lasorda), и даже сам Бен Бэйрнс (Ben Barnes) - прежний вице-губернатор Техаса, который известен тем, что именно он помог Бушу войти в Национальную гвардию, с целью избежать службы во время войне во Вьетнаме. Чтобы доказать все описываемые детали о клиентах-знаменитостях, госпожа Гибсон предлагает на рассмотрение квитанции и учетную книгу, в которых указываются имена, желаемое осуществление сексуальных фантазий и стоимость услуг. У нее даже имеется номер мобильного телефона каждого из клиентов, однако вполне понятно, что все отрицается. Ознакомившись с главой книги, где повествуется о пристрастиях Брюса Уиллиса выяснилось, что актер большой поклонник оргий, а именно им было заказан секс с его другом и пятью женщинами. Там даже указывается, что изначально Уиллис был согласен оплатить данную услугу в $15 000 за два часа удовольствий, но позже передумал. Он предоставил право выбора нью-йоркской квартиры и девочек для утех, объясняя свое нежелание учавствовать в организации всего этого ввиду своей абсолютной занятости. Для начала актер изъявил желание, чтобы все имело оттенок лесбийского секса, его друг, который составлял Брюсу компанию ограничился лишь одной девушкой, в то время как мистер "Крепкий орешек" обладал всеми предложенными девушками одновременно. Информация о том, был ли секс между Брюсом и его другом отсутствует. Все детали, описываемые Джоди Гибсон в своем "романе" имеют все признаки дешевой эротики, однако это не означает, что все это вымысел. Действительно, это выглядит немного подозрительно, чтобы быть правдой, однако как поступить с прилагаемыми квитанциями, где красуются имена Брюса Уиллиса, Бена Аффлека и других "горячих" парней Голливуда. Возвращясь в 1985г., в котором Джоди Гибсон пыталась начать свою карьеру, как кинозвезда. Ее попытка не увенчалась успехом, и госпожа Гибсон стала владелицей эскорта "California Dreamin". Ее бизнес, заключающийся в поставке девушек для забав знаменитостей пользовалось популярностью в 16 штатах США и Европе. Однако ее бизнес был арестован в 1999 г. Теперь же, когда опубликованы пикантные подробности каждого, кто пользовался услугами ее агентсва, один за одним появляются опровержения со стороны звезд, в частности адвокаты Брюса Уиллиса и Тома Ласорды, уже опровергли информацию о том, что они когда-либо пользовались услугами агентства мадам Гибсон. Один лишь гитарист легендарной группы Sex Pistols, Стив Джоунс (Steve Jones) признал свое грешное прошлое, тесно переплетающееся с девушками из эскорта "California Dreamin".