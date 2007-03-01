Николь Кидман забыла о муже

Знаменитые Николь Кидман и Том Круз немало удивили гостей послеоскаровского банкета Нет-нет, бывшие супруги не совершили ничего шокирующего, просто вели «оживленный разговор» (как сообщает Daily Telegraph). Однако определенную пикантность беседе придал тот факт, что Кидман и Круз находились на приеме со своими нынешними супругами, певцом Китом Урбаном и актрисой Кэти Холмс соответственно. Впрочем, на время беседы мужу Николь и жене Кидман было отведена, по свидетельству очевидцев, второстепенная роль. Впрочем, на настроении Урбана это не сказалось. Кит впервые вышел в свет со своей женой после того, как выписался из клиники, где лечился от алкоголизма. Лечение прошло удачно судя по тому, что Кит выглядел помолодевшим, а улыбка не сходила с его лица весь вечер.