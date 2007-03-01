Александру Филатовичу не хватает мужиков

Украинский клипмейкер Александр Филатович выпустит альбом с композициями на социальную тему. Веселые танцевальные композиции, к участию в записи которых Филатович привлекает известных музыкантов, будут поднимать серьезные проблемы трудовой миграции граждан Украины. «Сейчас все привыкли считать что главная проблема Украины, это то, что за границу уезжают наши прекрасные девушки, - говорит Александр Филатович, - но на самом деле мало кто говорит о том, сколько наших мужчин уехало в Россию и Европу на заработки, и как им там тяжело. Разрушаются семьи, здоровые молодые парни покидают страну – теряется генофонд Украины. Очень скоро может оказаться, что страна испытает большой дефицит нормального здорового потомства, своего будущего. Мы, конечно, не можем решить эту проблему сейчас. Я хочу обратить внимание на эту сторону вопроса. Чтобы, послушав этот альбом, многие не только повеселились и потанцевали, но и задумались о том, стоит ли обрекать нашу страну на вынужденное бесплодие», «Screen media Композиции нового альбома представляют собой компиляции народных мелодий в танцевальной обработке, которые перемежаются голосовыми сэмплами, телефонными разговорами людей, волей судьбы оказавшихся разделенными границами. Для записи альбома используются живые инструменты, на которых играют известные украинские музыканты. Александр Филатович надеется, что эта работа вызовет живой интерес и простых людей, и тех, в чьих силах изменить печальную ситуацию.