Мужа Уитни Хьюстон арестовали за неуплату алиментов

Бобби Брауна, мужа Уитни Хьюстон, снова арестован за неуплату алиментов. Cуд приговорил его к 30 дням тюрьмы, если певец не выплатит своей бывшей жене Ким Уорд долги за два месяца. От нее у Брауна осталось двое детей. В октябре его уже арестовывали после трехмесячной задолжности, но тогда он ловко избежал заключения, выплатив надлежащую сумму. Что намерен Бобби делать сейчас - неизвестно. Тем более, что он продолжает бракоразводный процесс с Уитни Хьюстон. А это процесс продолжительный, мало того требующий как внимательности, так и наличия необходимой суммы.