Лиз Тейлор поздравили 75 тайных гостей

Легендарная звезда Голливуда Элизабет Тейлор во вторник отпраздновала очередной день рождения, семьдесят пятый. Торжество проходило в отеле "Ритц-Карлтон" в двадцати пяти километрах к востоку от Лас-Вегаса. Список гостей именинница пожелала сохранить в тайне. Однако известно, что на праздник было приглашено семьдесят пять человек, сообщает ИТАР-ТАСС. Первый фильм с участием Элизабет Тейлор вышел на экраны в 1942 году. С тех пор актриса успела сняться в шестидесяти девяти картинах, включая такие шедевры как "Кошка на раскаленной крыше", "Баттерфилд, 8", "Кто боится Вирджинии Вульф", "Зеркало треснуло", "Место под солнцем", "Клеопатра". Американская киноакадемия награждала Тейлор трижды, британская - дважды. Организаторы церемонии "Золотой глобус" отмечали заслуги актрисы четыре раза. К алтарю Элизабет Тейлор ходила восемь раз, сообщает сайт газеты "Труд". Самыми известными из ее супругов были владелец отелей Конрад Хилтон, голливудский продюсер Майкл Тодд и знаменитый актер Ричард Бартон.