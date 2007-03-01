Раскрыт секрет прозрачных платьев группы «Блестящие»

Группа «Блестящие» является сегодня довольно-таки востребованным коллективом как на корпоративных вечеринках, так и на больших сборных концертах. Во многом это связано с тем, что внешний вид девушек не может не привлекать внимания даже самых равнодушных к женскому полу мужчин. Своему нынешнему вызывающе сексуальному имиджу "Блестящие", оказывается, обязана своей экс-солистке Жанне Фриске. Недавно певица призналась, что именно она впервые "раздела" коллег по группе. "Первые прозрачные платья для девчонок я сама же и привезла из Америки, - рассказала певица. - Причем сначала мы их примерили на майки и юбочки. Но все было не то… Тогда мы решились надеть их просто на белье и так появиться на "Золотом граммофоне" и сняться в клипе "Чао, бамбина!". Эти прозрачные наряды и положили начало кардинальным переменам во внешнем облике артисток. "После этого наш стиль изменился, - уверяет Фриске. – Стал женственным, сексуальным. А до этого, года четыре, мы выглядели как подростки. Кроссовочки, шорты, майки…" Сама Жанна не раз эпатировала публику откровенными нарядами и продолжает появляться на светских мероприятиях и концертах практически без одежды. "Это же стереотипное мышление – в тридцать поздно петь в девчачьей группе, а в пятьдесят – вообще выходить на сцену. Если завтра мне в спину прошипят: "Это ж надо, такую юбку короткую надела, не девочка уже", я не брошусь вниз головой с пятого этажа. А что мне надеть, решу сама". "В принципе мне все равно, в чем выступать, - призналась в интервью журналу "7 дней" Жанна. – Главное, чтобы мне комфортно было двигаться и чтобы нравилось отражение в зеркале. Мое самое красивое платье родилось вовсе спонтанно: надо было снять клип на песню "Ла-ла-ла", стилист Наташа Пилат взяла ножницы и порезала кусок красивой ткани, завязала узелками. Так она поняла мое внутреннее состояние. Более удачного костюма у меня не было. С нарядами я стараюсь вступать в органичные отношения".