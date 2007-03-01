Прически с церемонии «Оскар». Кто лучше? (ФОТО)

{-1}Наряды с церемонии "Оскар", самые прекрасные и самые ужасные, мы уже обсуждали. Теперь пришло время звездных шевелюр. Обратимся к редакции Vogue за компетентными комментариями. Итак, Андре Леон Телли вновь высказывает свое мнение по поводу стильности голливудских знаменитостей. {2-}Пенелопа Крус – еще один случай великолепно уложенных волос, но выбора неподходящего наряда. Очень трудно оценить замысловатый дизайн наряда при таком палево-розовом оттенке – все получается размазанным. {-3}Белое платье от Valentino Камерон Диаз вызвало некоторое смущение, однако ее прическа, эти тщательно уложенные небрежные пряди волос оттенка баклажан идеально подчеркивали голубизну глаз актрисы. Оценка – высшая. {4-}Дженнифер Лопес выбрала слишком винтажный наряд, об этом мы уже говорили, но и прическа дивы подверглась жестокой критике. В таком наряде и с такой гривой Джей выглядит не секс-символом, а матроной. Оценка – ниже среднего. {-5}Николь Кидман. Весь эффект испортил бант. Да и слишком красное платье подобрано к слишком светлым волосам и фарфоровой коже. Выглядит Николь нездоровой. А прическа скромновата. Оценка – средний балл. {6-}Джоди Фостер – еще один образец прекрасной прически, но неправильно подобранного наряда. По мнению Телли, сапфировый шифон - не для голубых глаз Джоди. Подобные сочетания давно уже не актуальны. {-7}Риз Уизерспун. Вот для Риз платье темно-синего оттенка оказалось подходящим. И волосы она доверила высококлассному стилисту – в итоге ее светлые локоны своим сиянием могли затмить солнце. И наконец Дженнифер Хадсон – единственное, что ей удалось сделать правильно – это прическа. Локоны получились действительно подходящими для такого грандиозного события, как вручение наград киноакадемии. А о наряде Джен мы промолчим, и так ее уже раскритиковали все, кому не лень.