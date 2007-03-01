Jamiroquai уходят за счастьем

Фронтмен Jamiroquai - Jay Kay намерен уйти из музыкального бизнеса и заняться поисками семейного счастья. В доказательство его намерений, музыкант недавно расторг свой длительный контракт с лейблом Sony/BMG, объяснив свое решение недовольством составленным для него рабочим графиком. "Было много взлетов и падений. Мне кажется, что в последнее время падений было все-таки больше - рассказывает Джей. - Что касается моего решения покинуть сцену, то мне просто стало скучно. Я больше не хочу гастролировать, жить в дороге. Мы же все нуждаемся в отдыхе. Я не исключение. Да и деньги мне не особо нужны. Расставание с Sony/BMG было вполне осознанным. Мне не нравится, как они работают и ведут мои дела. Я начинаю гастролировать с одним коллективом, на середине пути менеджмент меняет людей и, уж извините, но я не хочу продолжать турне с незнакомыми мне персонажами".