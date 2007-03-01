Сын Гвен Стефани станет диджеем

Гвен Стефани сказала, что хочет, чтобы ее сын Кингстон стал диджеем. Певица недавно пришла вместе со своим 8-месячным ребенком и мужем Гевином Россдейлом на прямой эфир на американское «Радио 1». Так вот там-то малыш Кингстон и заявил о своих профессиональных намерениях. Увидев микрофон, он стал радостно в него кричать, и оторвать ребенка от этого занятия уже было невозможно. - Думаю, что ему придется быть диджеем, - сказала Гвен. - Ему подошел бы стиль растафари. 37-летняя певица также призналась, что ей понравилось быть беременной, потому что это состояние оправдывало ее желание смотреть «вредный» телевизор, передает «Твой ДЕНЬ» .