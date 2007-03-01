Шикарные подарки для ведущей «Дома»

Ведущая популярного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина накануне своего 24-го дня рождения мечтает о шикарных подарках. Девушка уже огласила список вещей, которые ей хотелось бы видеть в качестве презента. Как сообщает пресс-служба ТНТ, праздник телеведущая устроит вдали от родины. "Накануне дня рождения я улечу в свою любимую Италию, - делится планами Бородина, - В одном из ресторанов Венеции я в компании своей лучшей подруги и друзей-итальянцев и отпраздную 24-летие!" На вопрос о подарках Ксения ответила очень развернуто. Оказывается, она мечтает о роскошных аксессуарах самых знаменитых марок. НА ЭТУ ТЕМУ Ведущая "Дома" стала соперницей Фриске Ведущая "Дома-2" стала посмешищем Собчак снова разругалась с Бородиной Свинские откровения ведущей "Дома-2" "Честно говоря, я никогда не заказываю у друзей какие-то определенные вещи, - призналась Ксения. - Мне больше нравятся сюрпризы, когда невозможно догадаться, что именно запаковано в коробке с бантиком. Я буду очень рада, если в одном из таких "свертков" я найду, например, колье из белого золота с бриллиантами Carrera Y Carrera из коллекции Wild. Или женский хронограф Co-Axial Ladies’ Chronograph Redgold. Я понимаю, у меня губа не дура, но мечтать нико не запрещал! Такие "безделушки" стоят безумно дорого, так что я могу обойтись и менее дорогими подарками, типа демисезонного кожаного плаща Alviero Martini, солнечных очков Escada Sport с терракотовыми стеклами, джинсов от Patricia Pepe, мобильного телефона Nokia7390 или сумки-кошелька от Dolce&Gabbana. Мне также будет очень приятно получить набор ухаживающей косметики от Clarins или Clinique, новый аромат Insolence от Guerlain или блеск для губ от Givenchy с "искрящимися" частичками. Впрочем, я буду очень рада и букету полевых ромашек! Самое главное, чтобы презент на день рождения дарили от чистого сердца!" Кстати, свой день рождения Ксения отмечает 8 марта, в Международный женский день.