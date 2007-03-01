Голливуд переделает получивший «Оскар» немецкий фильм

Владельцы кинокомпании Miramax братья Боб и Харви Вайнштейны намерены снять ремейк картины немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка "Жизнь других" ("Das Leben der Anderen"), получившей в 2007 году премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Заниматься проектом предложено именитым американским режиссерам - Сидни Поллаку и Энтони Мингелле, сообщает Reuters со ссылкой на The Daily Variety. Детали ремейка пока не разглашаются, но Сидни Поллак отнесся к идее с большим энтузиазмом. "Нам хочется познакомить как можно больше людей с этой историей", - сказал режиссер. Драма об агенте "штази", следящем за драматургом Георгом Дрейманом и его возлюбленной, в 2006 году получила семь премий Германской киноакадемии и четыре награды Европейской киноакадемии. В главной роли в "Жизни других" снялся известный немецкий актер Ульрих Мюэ (Ulrich Muehe).